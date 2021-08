Acht Menschen betroffen : Chlorgas freigesetzt - Feuerwehr rückt nach Trier-Nord aus

Trier Weil Chlorgas ausgetreten war, ist die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem größeren Einsatz nach Trier-Nord alarmiert worden. Was dort passiert ist:

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr in der Hochwaldstraße in Trier-Nord ausgerückt.