Protest : Polizei Trier stoppt erneut unangemeldete Corona-Demo in der Innenstadt: Fast 100 Verfahren eingeleitet

Symbolbild: Die Polizei kontrolliert Demonstranten auf dem Trierer Viehmarktplatz. Foto: Andreas Sommer

Trier Etwa 100 Personen versammelten sich am Mittwoch in Trier, um gegen die geltenden Corona-Regeln zu protestieren - allerdings ohne Erlaubnis. Das ist schon der zweite Fall in wenigen Wochen. Die Polizei denkt, dass Auflagen mittlerweile „ganz gezielt“ missachtet werden.

Am Mittwochabend stoppten Einsatzkräfte der Trierer Polizei mit Unterstützung umliegender Dienststellen sowie der Bereitschaftspolizei einen nicht angemeldeten Aufzug durch die Trierer Fußgängerzone.

Gegen 19:30 Uhr bemerkten Einsatzkräfte eine größere Ansammlung von etwa 100 Personen auf dem Kornmarkt. Die Gruppierung gab sich als Corona-Maßnahmen-Kritiker zu erkennen und führte einen offensichtlich geplanten, aber nicht angemeldeten Aufzug durch die Fußgängerzone durch.

Die Menschen verhielten sich unkooperativ, erklärt die Polizei, und beharrte auf ihrem Vorhaben. Geltende Corona-Regeln wurden zum Teil auch nach Aufforderung ignoriert und nicht beachtet.

Wieso Polizei und Stadt den Aufzug stoppen mussten

Deshalb sah es die Polizei als notwendig an, den Aufzug zu stoppen und sprach sich dementsprechend mit der Versammlungsbehörde der Stadt Trier ab: „Aufgrund der derzeitigen hochdynamischen Infektionslage, den nach wie vor hohen Inzidenzwerten im Stadtgebiet Trier sowie dem Trierer Umland, als auch der hohen Personendichte in der Fußgängerzone zu den Geschäftszeiten und Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes, aus Gründen des Gesundheitsschutzes und den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie“, lautet die Erklärung der Polizei in einer Pressemitteilung.

Durch ein schnelles und entschlossenes Einschreiten der Beamten wurde die Gruppe bereits kurz nach dem Beginn des Aufzugs gestoppt.

Verfahren wurden gegen fast 100 Menschen eingeleitet

Insgesamt wurden gegen 93 Personen Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die aktuell geltende Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz eingeleitet. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eröffnet. Nach Erteilung von Platzverweisen löste sich die Ansammlung auf.

Das sagen der die Leiter von Trierer Polizei und Ordnungsamt

"Wir mussten heute feststellen, dass einige wenige Personen augenscheinlich ganz gezielt die Regularien des Versammlungsrechts und behördliche Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie unterlaufen. Die Trierer Polizei wird in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Trier auch weiterhin sehr entschlossen die Einhaltung von Auflagen zum Gesundheitsschutz einfordern“, so der Leiter der Polizeiinspektion Trier, Polizeioberrat Christian Hamm.