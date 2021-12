Schutz vor Virus : Am 16. Dezember ist Corona-Kontrolltag in Trier

Foto: dpa/Ole Spata

Das Polizeipräsidium Trier beteiligt sich am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, erneut am landesweiten Corona-Kontrolltag. Was diesmal besonders im Fokus steht.

Nach dem landesweiten Kontrolltag am 2. Dezember, der laut Polizei beim Großteil der Bürgerinnen und Bürger auf positive Resonanz stieß, ergab sich aus der Anzahl der festgestellten Verstöße die Notwendigkeit weiterer Kontrollen.

Insgesamt wurden 6460 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte 1090 Ordnungswidrigkeiten nach der seinerzeit gültigen 28. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) beziehungsweise nach dem Infektionsschutzgesetz fest.

Zwischenzeitlich ist die 29. CoBeLVO in Kraft und regelt einige Bereiche des öffentlichen Lebens neu. Diese Neuregelungen (u. a. 2G+ beim Sport und in der Gastronomie) sind nun Schwerpunkt der landesweiten Kontrolle am morgigen Donnerstag. Das Polizeipräsidium Trier begleitet die Einsatzmaßnahmen auf seinem Twitter-Account @PolizeiTrier.