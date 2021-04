Polizei : Crash nach riskantem Überholmanöver

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Trier Nach einem riskanten Überholmanöver, so die Polizei, habe ein 22-jährige Fahrer eines weißen Ford Focus am Montag gegen 16.20 Uhr am Trierer Moselufer im Bereich der Ascoli-Piceno-Straße einen Verkehrsunfall verursacht.

Verletzt wurde dabei aber niemand. Der Fahrer habe mehrfach versucht, eine vor ihm fahrende Autofahrerin zu überholen. In Höhe der alten Kabinenbahn sei der 22-Jährige mit seinem Wagen zum Überholen über die dortige Linksabbiegerspur gefahren. Beim Wiedereinordnen nach rechts kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Laut Polizei haben mehrere Zeugen beobachtet, wie der Unfallverursacher bereits zuvor mehrere rücksichtslose Überholmanöver an den Tag legte.