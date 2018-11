später lesen Feuer im Dachgeschoss Brand in Trierer Flüchtlingsunterkunft in der Jägerkaserne FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr in die Eurener Straße in Trier ausrücken. Als die Einsatzkräfte in der Jägerkaserne, in der Flüchtlinge untergebracht sind, eintrafen, sahen sie aus einem Fenster im Dachgeschoss Rauch dringen. Von Agentur Siko