später lesen BRAND Dachstuhl in Ellwerath brennt erneut Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Feuerwehr ist am Sonntag gegen 8.30 Uhr wieder an den Goldberg ausgerückt. Der Besitzer eines Gebäudes mit Wohnhaus, Scheune und Stallanbau, das am 31. Juli fast komplett abgebrannt war (der TV berichtete) – bemerkte, dass der Dachstuhl wieder zu qualmen begann.