Die Feuerwehr Trier ist in Trier-Feyen im Einsatz. Grund dafür ist ein Dachstuhlbrand in einem Wohngebiet. Ob es Verletzte gibt, ist bisher noch nicht bekannt. Von red/MRA

Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt. Ebenso bleibt unklar, wie das Feuer ausgebrochen ist.

Fest steht: In der Gertrud-Schloss-Straße in Trier-Feyen ist es am Mittwochmorgen nach ersten Angaben der Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Der Einsatz begann um 9.33 Uhr und dauert bisher noch an.

Die Löschzüge der Wachen 1 und 2 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Mitte und Olewig sind vor Ort.