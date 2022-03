Starke Rauchentwicklung : Dachstuhlbrand in Ernzen - 60 Feuerwehrleute löschen Feuer

Dachstuhlbrand in Ernzen - 60 Feuerwehrleute löschen Feuer

Ernzen Feueralarm am Sonntagabend in Ernzen. Dort brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses.

In Ernzen in der Eifel ist es am Sonntag, gegen 20 Uhr, zu einem Kaminbrand gekommen, der den Dachstuhl eines Einfamilienhauses entzündete. Während des Brandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung innerhalb des Hauses. Laut Polizei blieben die Bewohner alle unverletzt und konnten das Haus rechtzeitig verlassen.