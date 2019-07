Technischer Defekt : Dachstuhlbrand in Palzem-Wehr

Foto: TV/Klaus Kimmling

Palzem-Wehr Ein Dachstuhlbrand brach am Dienstag, 23. Juli, gegen 13.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Kapellenstraße in Palzem-Wehr aus.

(red) Die Feuerwehr wurde durch einen Bewohner informiert. Alle Anwesenden konnten das Haus unverletzt verlassen.

Durch die eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehren konnte der Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Ermittlungen entstand der Brand im Balkonbereich des Dachgeschosses und wurde möglicherweise durch einen Defekt eines dort stehenden elektrischen Gerätes ausgelöst. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich bewegen.