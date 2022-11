Feuer in Mehrfamilienhaus : Dachstuhlbrand in Pluwig - 22 Menschen verletzt - 100.000 Euro Schaden

Update Pluwig Rund 100 Einsatzkräfte sind am Sonntagmorgen zu einem Brand in Pluwig ausgerückt. Dort stand ein Mehrfamilienhaus in Flammen. 22 Menschen wurden leicht verletzt.

Es ist 2.55 Uhr am frühen Sonntagmorgen, als in der Wilzenburgerstraße in Pluwig ein Feuer in einem mehrgeschossigen Geschäfts- und Wohngebäude ausbricht. Der Brand – so vermuten es die Einsatzkräfte vor Ort – breitet sich von einer Fritteuse aus, die in der Küche eines Imbisses im Erdgeschoss des Gebäudes steht. Von der Küche aus ziehen die Flammen weiter über den Lüftungsschacht nach oben bis zum Dachstuhl, der ebenfalls in Brand gerät. Um das Feuer zu löschen, ist unter anderem ein Drehleiterfahrzeug im Einsatz.