Feuer in Mehrfamilienhaus : Dachstuhlbrand in Pluwig - 22 Menschen verletzt - 100.000 Euro Schaden

Update Pluwig Rund 100 Einsatzkräfte sind am Sonntagmorgen nach Pluwig alarmiert worden. Dort stand ein Mehrfamilienhaus im Flammen. 22 Menschen wurden dabei leicht verletzt.

In der Wilzenburgerstraße in Pluwig ist am Sonntagmorgen gegen 2.55 Uhr ein Feuer in einem mehrgeschossigen Geschäfts- und Wohngebäude ausgebrochen. Dabei wurden laut Polizei 22 Menschen leicht verletzt.