Blaulicht : Flammen und Rauch: Großeinsatz der Feuerwehr bei Dachstuhlbrand in Dahlem

Dahlem Die Feuerwehr wurde eigentlich zu einem Kaminbrand in Dahlem in der Eifel gerufen. Dieser entpuppte sich allerdings schnell als Dachstuhlbrand. Als die Feuerwehr ankam, schlugen bereits Flammen aus dem Dach.

Großeinsatz am Samstagnachmittag gegen 14.10 in Dahlem in der Straße "Im Gartenfeld". In einem Haus im Ort war laut Feuerwehr ein Kaminbrand ausgebrochen. Die Wohnungseigentümer alarmierten daraufhin die Feuerwehr und versuchten ohne Erfolg, das Feuer selber zu löschen. Sie konnten sich jedoch unverletzt ins Freie retten.