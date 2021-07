Leserbrief : Wir brauchen „Sirenen im Kopf“ und keine Schuldzuweisungen

Flutkatastrophe

In einigen Medien befleißigt man sich, so kurz nach der Flut-Katastrophe, mit gegenseitigen Schuldzuweisungen und macht dabei den ein oder andern „Systemfehler“ und das Versagen von Behörden und Verantwortungsträgern aus. Dies trifft aber nach meinem Eindruck weder den Kern der Sache, noch werden daraus hilfreiche, sprich: bessere Vorsorgemaßnahmen - abgeleitet.

Der technikgläubige Mensch sieht vordergründig schnell das Versagen des Systems, strukturelles Versagen. Das ist nach meiner Wahrnehmung aber nur die „halbe Miete“, vom Klimawandel mal ganz abgesehen. Ich habe selbst vielfache Warnungen in den Wettervorhersagen in verschiedenen Medien gehört und gesehen, die ausreichend früh verbreitet wurden; ebenso die der Warn-App KATWARN und die des DWD. In den Köpfen der Betroffenen war jedoch ein solches Szenario, wie es sich dann tatsächlich darstellte – wenn überhaupt — nur aus Katastrophenfilmen bekannt.