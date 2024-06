Blaulicht Das hat die Polizei bei einer Großkontrolle auf der A1 festgestellt

Für insgesamt 18 Fahrer endete die Fahrt demnach am Kontrollort, überwiegend aufgrund technischer Mängel am Fahrzeug. Einem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, da zum einen für seine Fahrerlaubnis in Deutschland eine Sperrfrist vorlag und er zum anderen einen Atemalkoholwert von 2,32 Promille aufwies. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden sowohl Strafverfahren als auch Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.