Blaulicht Stadtkyll verstopft: Busse kollidieren in der Hauptstraße

Stadtkyll (fpl) Zwei Busse sind am Dienstagnachmittag in Stadtkyll kollidiert – ein Linienfahrzeug und eines, das im Schienenersatzverkehr unterwegs ist. Tatsächlich war ein weiteres Fahrzeug involviert: Wie die Polizei Prüm auf TV-Anfrage mitteilt, sei der erste Bus an dieser Engstelle mit einem Lastwagen aneinandergeraten – die Fahrzeuge stießen mit den Außenspiegeln zusammen. Der LKW fuhr noch ein Stück weiter, der Bus blieb in der Kurve stehen. Beim Versuch des dahinter folgenden Busfahrers, den ersten Bus zu passieren, haben sich dann die Fahrzeuge ineinander verhakt.