Diebstähle : Dasburg: Diebe stehlen Geld aus Autos

Foto: TV/Klaus Kimmling

Dasburg (red) Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag, 11. Juni, in der Hauptstraße in Dasburg aus mehreren Autos Bargeld aus darin liegenden Geldbörsen gestohlen. Wie die Polizei Prüm mitteilt, waren die meisten Wagen unverschlossen.

Nur in einem Fall öffneten die Täter zuvor eine nicht verschlossene Garage geöffnet, um an das Auto zu gelangen.