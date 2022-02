Feuerwehr : Brand in Einfamilienhaus in Daufenbach ausgebrochen – Bettdecke fing Feuer

Foto: Agentur Siko 23 Bilder Einfamilienhaus in Daufenbach in Brand geraten

Daufenbach In einem Einfamilienhaus in Daufenbach (Landkreis Trier-Saarburg) ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Was bisher bekannt ist.

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus kam es am Montagabend in der Rotbuschstraße in Daufenbach.

Nach ersten Informationen hatte der Familienvater Geräusche gehört, die aus dem Obergeschoss kamen. Als er nach oben ging, stellte er fest, dass im Zimmer seiner Tochter ein Brand ausgebrochen war. Die Tochter befand sich zu dieser Zeit im unteren Bereich des Hauses. Derzeit ist nicht geklärt, wie es zu dem Brand kam. Erste Löschversuche seitens der Familie waren fehlgeschlagen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht.