Nicht mehr fahrtauglich : 59-Jährige mit 2,8 Promille in Daun unterwegs

59-Jährige mit 2,8 Promille in Daun unterwegs

Daun Als eine Frau am Montag erst mit einem geparkten Fahrzeug zusammenstieß und es anschließend nicht schaffte, selbst einzuparken, verständigte das Ordnungsamt die Polizei.

Am Montag war eine 59-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Daun gegen 15.15 Uhr in der Wirichstraße in Daun unterwegs, als sie mit einem abgestellten Fahrzeug kollidierte. Im Anschluss wollte sie selbst einparken, blieb aber nicht innerhalb der Markierung.