Aufmerksamer Anwohner : Eingesperrt im Supermarkt: Polizei befreit Frau

Daun Zu viel Zeit beim Einkaufen gelassen? Die Polizei Daun musste zu einem etwas ungewöhnlicherem Einsatz ausrücken: Eine Frau wurde in einem Supermarkt eingesperrt.

Am Donnerstagabend, 15. Dezember, gegen 20.25 Uhr, es war also schon dunkel, meldete sich ein 62-jähriger Anwohner aus der Mehrener Straße in Daun bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben festgestellt habe, dass eine Frau in einem Supermarkt in Daun offenbar eingesperrt worden sei. Die Frau hatte hinter der Eingangstür durch Winken und Klopfen auf ihre missliche Lage aufmerksam gemacht. Der Mann, der sich gerade auf dem Balkon seines Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite in gut 100 Metern Entfernung befunden hatte, bemerkte auf einmal die ungewöhnliche Situation. Denn glücklicherweise war der Supermarkt noch ein wenig beleuchtet.