Eskalation am Gartenzaun : Plastikpflanze abgefackelt: Streit unter Nachbarn lässt die Polizei ratlos zurück

Daun Ein Nachbarschaftsstreit hat am Samstag in Daun die Polizei auf den Plan gerufen. Ein 62-Jähriger beendete einen Streit um eine Plastikpflanze seines Nachbarn, indem er sie anzündete.

Nachbarn kann man sich in der Regel nicht aussuchen. So geht es wohl auch zwei älteren Herren in Daun, die sich am Wochenende in die Haare bekommen haben. Im Streit um eine Plastikpflanze im Garten eines 72-Jährigen entwendete sein Nachbar die Gartendeko und brannte sie nieder. Kurz darauf erschien die Polizei.