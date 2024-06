Vorsicht in Daun Achtung, falsches Gold! - Polizei warnt vor Betrügern

Daun · Unbekannte Täter sind laut Polizei derzeit in und um Daun mit einer betrügerischen Masche unterwegs. Warum sich Angesprochene unbedingt davor in Acht nehmen und was sie nicht tun sollten.

07.06.2024 , 11:26 Uhr

