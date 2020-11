Polizei sucht Zeugen : Auto in Daun beschädigt und geflüchtet

Auto in Daun beschädigt und geflüchtet

Daun Wer kann Hinweise zu einem Unfall auf dem Dauner Aldi-Parkplatz geben?

Die Polizei Daun sucht nach einem Fahrer, der am Donnerstag, 19. November, nach einem Unfall auf dem Aldi-Parkplatz in der Mehrener Straße geflüchtet ist. Zwischen 15.20 und 16 Uhr beschädigte er — vermutlich beim Ein- oder Ausparken – einen dort parkenden blauen Toyota am hinteren rechten Kotflügel und fuhr davon. Dabei entstand laut Polizei hoher Sachschaden.