Blaulicht : Auto gegen Motorrad: 38-Jähriger bei Unfall in Daun schwer verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Daun Am Samstag wurde ein Motorradfahrer in der Vulkaneifel in einen schweren Unfall verwickelt. Er kollidierte mit einem Auto, das in der Gegenrichtung unterwegs war.

Schwere Verletzungen erlitt ein 38 Jahre alter Motorradfahrer aus der VG Daun am Samstagmittag, den 7. Mai, bei einer Kollision auf der L 68 in Höhe des Waldköniger Sportplatzes.

Der Mann war mit seinem Motorrad von Dockweiler kommend in Richtung Daun unterwegs. Eine 70 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Mayen-Koblenz kam ihm entgegen. Sie wollte an der Einmündung der L 68 nach links in die Ortslage abbiegen. Die Autofahrerin hatte den entgegenkommende Motorradfahrer möglicherweise übersehen und erfasste ihn mit dem Auto.

