Schulen im Visier Einbrecher stehlen Laptops aus Dauner Schule

Auch am Thomas-Morus-Gymnasium in Daun haben sich am selben Wochenende Einbrecher zu schaffen gemacht. Dort blieb der versuchte Einbruch jedoch erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und an den Tatorten wurden Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten sich an die 06592-96260 zu wenden.