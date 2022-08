Unfall : Fahnenmast in Daun umgefahren: Einschlag auf Auto, das gerade vorbeikommt

Fahnenmast in Daun umgefahren: Einschlag auf Auto, das gerade vorbeikommt

Daun Es war ein ungewöhnlicher Unfall, der sich in Daun ereignet hat. Eine Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren brachte plötzlich ein anderes Auto in Gefahr.

Am Donnerstag, 25. August, befuhr eine 43-jährige Fahrzeugführerin gegen 10.56 Uhr mit ihrem Auto aus dem Bereich der VG Vordereifel den Parkplatz in der Abt-Richard-Straße in Daun.