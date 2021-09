Anrufe von falschen Polizisten : Schockanrufer versuchen, Senioren rund um Daun zu betrügen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Daun Mehrere Senioren haben laut Polizei in und um Daun am Mittwochmittag sogenannte Schockanrufe erhalten. Die falschen Polizisten am Telefon wollten sich Geld erschleichen. Was genau passiert ist:

Die Polizei hat am Mittwochmittag Kenntnis von mehreren Schockanrufen vorwiegend bei Senioren rund um Daun erhalten.

Wie die Angerufenen angaben, hätten sie Anrufe von vermeintlichen Polizisten erhalten, die ihnen mitteilten, dass nahestehende Angehörige in einen schweren Unfall verwickelt seien. Durch die sofortige Zahlung einer Kaution könnte eine Inhaftierung abgewendet werden. Nach jetzigem Kenntnisstand reagierten alle Angerufenen richtig und beendeten das Gespräch, um im Anschluss die Polizei zu informieren.

Die Polizei warnt: „Seien Sie weiterhin misstrauisch bei Anrufen, bei denen es um Leben und Tod oder bedeutende Sachwerte und damit verbundene Geldforderungen am Telefon geht. Beenden Sie umgehend das Gespräch und informieren Sie Ihre Angehörigen und die Polizei. Bitte informieren Sie Ihre Familie, Nachbarn und Freunde über diese Betrugsmasche!“