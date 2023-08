Wohnung unbewohnbar Brennende Pfanne mit Wasser übergossen – Fettexplosion sorgt für Einsatz in Daun

Daun · Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in Daun ausrücken. Ein 72-Jähriger hatte versucht brennendes Bratfett mit Wasser zu löschen und dadurch seine ganze Küche in Brand gesteckt.

27.08.2023, 13:50 Uhr

Foto: TV/Frank Göbel