Evakuierung notwendig : Brand in einem Mehrfamilienhaus mit 18 Wohnungen

Daun Wegen eines Wohnungsbrandes musste ein Mehrfamilienhaus in Daun evakuiert werden. Das Feuer war in der Wohnung einer 63-jährigen Frau ausgebrochen.

Am Mittwoch, 20. Dezember, gegen 12 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Maria-Hilf-Straße in Daun gerufen.