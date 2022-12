Betrugsanrufe : Betrüger nennen Namen echter Polizisten am Telefon

Betrüger nennen Namen echter Polizisten am Telefon

Daun/Gerolstein Bei einer neuen Betrugsmasche in der Eifel nennen die Täter bei Telefonaten Namen echter Polizeibeamter, um das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen.

Am Freitagnachmittag kam es in der Vulkaneifel erneut zu einer Anrufwelle durch sogenannte falsche Polizeibeamte. Dabei gaben sich die Täter als Polizeibeamte der örtlichen Dienststellen aus und stellten sich teilweise sogar mit den echten Namen der Polizeibeamten der Dienststellen Daun und Gerolstein vor, meldet die Polizei

Die Betrüger teilten am Telefon mit, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Aufgrund von Festnahmen einiger Täter der Gruppe wisse man nun, dass auch die Häuser der Angerufenen auf der Liste gestanden hätten. Nun wolle die Polizei die Wertgegenstände angeblich sicherheitshalber in Verwahrung nehmen. Die Polizei weist darauf hin, dass echte Beamte niemals solche Anrufe machen würden