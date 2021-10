Alkohol : Jenseits von 2 Promille: Polizei Daun zieht zwei Autofahrer aus dem Verkehr

Daun/Gillenfeld An nur einem Abend und innerhalb kurzer Zeit stoppte die Polizei im Kreis Vulkaneifel zwei Autofahrer, die jeweils extrem alkoholisiert waren.

Zunächst kontrollierten Beamte der Dauner Polizei am Sonntag, den 17. Oktober um 17.40 Uhr einen luxemburgischen Autofahrer, der in der Pulvermaarstraße in Gillenfeld aufgefallen war. Dem 63-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest angeboten. Der ergab anschließend einen Wert von über 2 Promille.