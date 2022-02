Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte : Jugendliche greifen Polizisten an - Party auf Schulgelände in Daun eskaliert

Jugendliche greifen Polizisten an - Party auf Schulgelände in Daun eskaliert

Daun Polizisten wollten wegen der „Geräuschkulisse“ nach dem Rechten sehen. Jugendliche, die dort Party feierten, beleidigten die Polizisten und griffen diese mit Tritten an. Beamte wurden verletzt, Jugendliche unter dem Einsatz von Pefferspray in Gewahrsam genommen.

Gewalt statt Party: Beamte der Polizeiinspektion Daun, die sich in der Nacht auf Sonntag, 6. Februar, wegen einer großen Geräuschkulisse (Schreie und ähnliches) auf dem Bereich der Schulgelände in Daun umsahen, wurden bei dem Einsatz verletzt.

Einsatz Da es sich um eine unklare Lage handelte, entschlossen sich die Polizisten, diese vor Ort aufzuklären. Die Beamten der Polizeiinspektion Daun fuhren die Örtlichkeit gegen Mitternacht an. Vor Ort, so schildert es die Polizeiinspektion Daun in ihrer Pressemitteilung, wurde eine Gruppe von mindestens 14 Personen angetroffen, deren Personalien im Nachgang erhoben werden konnten.