Verkehrsunfall : 11-Jähriger stürzt und gerät unter den Reifen eines Schulbusses

Daun Am Montag ist ein Junge in Daun unglücklich hingefallen und mit dem Fuß unter einen Schulbus geraten. Er wurde dabei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 19. Dezember, gegen 16.05 Uhr. Zu dieser Zeit befanden sich viele Kinder und Schüler am zentralen Omnibusparkplatz in Daun.