Straftat : Daun/Kirchweiler: Altöl-Kanister auf Parkplatz abgestellt

Foto: Fritz-Peter Linden

Daun/Kirchweiler Unbekannte haben auf dem Parkplatz an der L 28 zwischen Daun-Steinborn und Kirchweiler, in Höhe der Lavagrube, am dortigen Mülleimer sechs Ölkanister der Marke Castrol abgestellt.

Von red

Fünf der Kanister sind mit Altöl gefüllt. Passiert sein muss die illegale Abfallentsorgung laut Mitteilung der Polizei vor Montag, 9. Dezember. Zu einer Verunreinigung des Erdreichs sei es nicht gekommen.