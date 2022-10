Autofahrer blinkte korrekt : Kradfahrer bei Überholmanöver in der Nähe von Daun leicht verletzt

Kradfahrer bei Überholmanöver in der Nähe von Daun leicht verletzt

Daun/Rengen Ein Kradfahrer überholte am Freitagvormittag ein Auto und kollidierte dabei mit dem Anhänger des Fahrzeugs.

Am Freitag kam es gegen 11.18 Uhr auf der L 46 kurz nach dem Kreisverkehr in Höhe der Rengener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW mit Anhänger.

Laut Polizei setzte der Kradfahrer, nachdem er aus dem Kreisverkehr fuhr, zu einem Überholmanöver an, obwohl der Autofahrer das Abbiegen in die Rengener Straße rechtzeitig ankündigte. Dennoch kam es zu einer Kollision zwischen dem Anhänger und dem Motoradfahrer, der sich an der Hand verletzte.