Blaulicht : Riskantes Überholmanöver an der Fußgängerampel in Daun – Polizei sucht Zeugen

Riskantes Überholmanöver an der Fußgängerampel in Daun – Polizei sucht Zeugen

Daun Ein LKW-Fahrer soll in Daun einem Auto sehr dicht aufgefahren sein und riskant überholt haben. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Dienstag, 2. August, gegen 12.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter mit seinem LKW mit Sattelauflieger die Bitburger Straße in Daun aus Richtung Pützborn kommend in Richtung Stadtmitte. Hier fuhr er laut Polizei dem Auto vor ihm sehr dicht auf. Dann setzte er an der Ampel zum Überholen ein, sodass ein entgegenkommender Fahrer sehr stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch der Überholte musste stark bremsen, damit der LKW wieder einscheren konnte. „Es war dem Zufall zu verdanken, dass es zu keinem Unfall kam“, schreibt die Polizei.