Blaulicht : Mädchen werfen Stock von Brücke auf Auto

Daun Zwei Mädchen haben in Daun einen Stock von einer Fußgängerbrücke geworfen. Eine Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 14.22 Uhr an der B 257 in Daun. Zwei Mädchen - nach einer Zeugenaussage zwischen acht und 12 Jahren alt mit schulterlangen Haaren - warfen von einer Fußgängerbrücke (so genannte "Eselsbrücke") zwischen dem Dauner Bahnhof und er Innenstadt einen etwa daumendicken Stock auf Fahrzeuge, die auf der Bundesstraße unterwegs waren.