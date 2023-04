Schlägerei in Daun Männer prügeln sich - wegen einer Frau

Nun trafen die beiden Personen am Samstagabend gegen 18:15 Uhr erneut im Dauner Stadtgebiet aufeinander und wollten den Sachverhalt zwischen sich klären - doch das „anfänglich verbale Vorhaben“, wie die Polizei mitteilt, sei schnell in eine körperliche Auseinandersetzung übergegangen. Dabei griffen sich die beiden Männer gegenseitig mit Gürteln und Holzlatten an.