Tritte gegen die Fahrerseite Frau geht mit Bekanntem in Kino-Bar – ihr Ex-Freund beschädigt dessen BMW

Aus mutmaßlichen Beziehungsstreitigkeiten ist in Daun Sachbeschädigung geworden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach hat am Freitagabend, 3. November, gegen 21.47 Uhr ein 27-jähriger Mann mehrfach gegen die Fahrerseite eines BMW getreten, der auf dem Kinoparkplatz abgestellt war. Dabei wurden laut Polizei der Außenspiegel und die Tür beschädigt.