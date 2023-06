Zeugen gesucht Unbekannte brechen in mehrere Gebäude in Daun ein

Am Mittwoch brachen Unbekannte vermutlich zwischen 02.30 Uhr und 04.30 Uhr in das Hotel „Eifelblick“ in Daun ein. Nachdem sie das Schloss der Haupteingangstür aufgebohrt hatten, klauten sie im Inneren mehrere Geldkassetten und einen Tresor. Die Täter öffneten den Tresor im Außenbereich und ließen ihn leer zurück.