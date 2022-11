Blaulicht : Mehrfamilienhaus in Daun evakuiert – Feuerwehr findet Ursache für Rauchentwicklung

Die Feuerwehr war in Daun vor Ort, bevor es richtig gefährlich werden konnte. (Symbolbild) Foto: TV/Frank Göbel

Daun Alarm am Donnerstag in Daun: In der Gartenstraße musste ein Gebäude geräumt werden. Die Feuerwehr war vor Ort, bevor ein gefährlicherer Brand ausbrechen konnte.

Am Donnerstag, 10. November, wurde der Polizeiinspektion Daun gegen 16:30 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Daun gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr vor Ort konnte die Mitteilung bestätigt werden, so dass das Mehrfamilienhaus systematisch evakuiert wurde.

Letztlich konnte festgestellt werden, dass es glücklicherweise noch nicht zu einem Brandausbruch gekommen war, sondern ein 83-jährige Bewohnerin ein Teelicht in einem ausgehöhlten Kürbis entzündet hatte, welcher sehr nah an der Türe stand. Hierdurch verkohlte der Kürbis und der Türrahmen, was zur Rauchentwicklung führte.