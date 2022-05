Blaulicht : Mit 1,3 Promille in Daun unterwegs: Betrunkener 21-Jähriger landet mit Auto in Vorgarten

Ein betrunkener 21-Jähriger erwartet nach seiner Trunkenheitsfahrt in Daun ein Ermittlungsverfahren. (Symbolbild) Foto: dpa/Christophe Gateau

Daun-Gemünden Ein 21-Jähriger war am Sonntag in Daun ohne Führerschein unterwegs und stark betrunken. Die Fahrt endete in einem Vorgarten – und für den jungen Mann zudem mit einem Ermittlungsverfahren.

Ein 21-jähriger Autofahrer kam am Sonntag, 29. Mai, gegen 14.32 Uhr, von der Straße ab. Wie die Polizei meldet, befuhr der Mann die Maarstraße in Daun-Gemünden (Vulkaneifelkreis). Bei der Fahrt war er betrunken. Nachdem er von der Straße abgekommen war, fuhr er in einen Vorgarten hinein. Dort kam er zum Stehen.

Ohne Führerschein – aber mit 1,3 Promille

Laut Polizei entstand glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden. Der junge Mann war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem stellten die Beamten bei dem 21-Jährigen nach einer Blutprobe einen Alkoholwert von 1,3 Promille fest. Er stand also deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken.