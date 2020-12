Blaulicht : Daun: Alkoholisierter Unfallfahrer flüchtet und wird schnell gestellt

Daun Die Polizei Daun hat am Sonntagabend rasch einen Autofahrer ermittelt, der bei einer Trunkenheitstour in Pützborn mit einer Laterne und einer Mauer kollidiert war.

Der Unfall ereignete sich nach Mitteilung der Beamten am Sonntagabend gegen 19 Uhr: Ein 45-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Daun, unterwegs mit seinem PKW auf der B 257 von Daun in Richtung Bitburg, geriet in Pützborn ausgangs einer Rechtskurve infolge „hoher Alkoholisierung und unangepasster Geschwindigkeit“ nach rechts von der Fahrbahn ab.