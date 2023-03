39-Jährige rastet aus Ohne gültigen Führerschein unterwegs – Frau schlägt und tritt Polizisten

Daun · In Daun ist eine Frau ausgerastet, weil Polizisten sie nicht mit ihrem Auto weiterfahren lassen wollten. Die Frau wurde aggressiv und schlug und trat die Beamten. Was über den Vorfall in der Vulkaneifel bekannt ist.

24.03.2023, 16:51 Uhr

