In Daun Streit in einer Gaststätte: Junger Mann leicht verletzt

In einer Gaststätte in Daun sind am frühen Sonntagmorgen, 5. November, gegen 0.50 Uhr ein 37-Jähriger und ein 29-Jähriger in Streit geraten. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach eskalierte der Streit derart, dass der 29-Jährige „im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung“ zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und die beiden Männer wurden der Gaststätte verwiesen.