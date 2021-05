Blaulicht : Fahrer flüchtet nach Unfall in Daun

Fahrer flüchtet nach Unfall in Daun

Daun Die Polizei Daun sucht einen Autofahrer, der in der Gartenstraße einen Unfall verursacht hat und dann türmte.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch, 12. Mai, gegen 19 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrer war mit einem weißen SUV, Kennzeichen DAU-K (Rest nicht bekannt), in der Dauner Gartenstraße unterwegs aus Boverath in Richtung Stadtmitte.