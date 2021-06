Blaulicht : Unter Drogeneinfluss gefahren: Mehrere Strafen für 20-jährigen Dauner

Daun 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte, einen Monat Fahrverbot: Diese Strafe erwartet einen 20-Jährigen, der in Daun unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist. Doch es könnte noch schlimmer für ihn kommen.

Am Freitagnachmittag, 11. Juni,, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Daun in der Maria-Hilf-Straße in Daun einen PKW mit lauten Auspuffgeräuschen, welcher mit vier jungen Männern besetzt war. Das teilt die Polizei mit.