Nach stundenlanger Suche : Vermisste Frau aus der Vulkaneifel unversehrt gefunden

Daun Nachdem eine Frau aus der Verbandsgemeinde Daun am Sonntagabend verschwunden ist, haben Polizei und Feuerwehr die ganze Nacht lang nach ihr gesucht – und sie dank eines Zeugen am Montag gefunden.

Ein Auto steht mitten auf der Landstraße 70 zwischen Bongard und Kelberg – darüber ist die Polizeiinspektion Daun am Sonntagabend, 17. Juli, gegen 21.30 Uhr informiert worden. Vor Ort an der Einsatzstelle habe sich im Rahmen der Ermittlungen schnell „der Verdacht einer Vermisstensache“ ergeben, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Letztlich haben Befragungen laut Polizei ergeben, dass eine 53-jährige Frau aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Daun im Laufe des Tages ihr Anwesen verlassen hatte und mit dem Fahrzeug unterwegs war. Auf der Landstraße ging ihr das Benzin aus, sodass sie mit ihrem Fahrzeug liegen blieb. Daraufhin verließ sie ihr Auto zu Fuß.

Nachdem bekannt wurde, dass die Vermisste an einer psychischen Erkrankung litt, wurden in der Nacht bereits massive Suchmaßnahmen unter Einbindung der Feuerwehr, der Rettungshundestaffel, einer Drohne und der Polizeibeamten durchgeführt, die zunächst gegen fünf Uhr erfolglos eingestellt werden mussten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.