Blaulicht : Zwei Schulbusse in Daun zusammengestoßen: Leichte Verletzungen unter den Insassen

Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Daun In der Schulstraße in Daun hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. In den zwei beteiligten Bussen befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision rund 60 Schülerinnen und Schüler.

Am Donnerstag, 21. Juli, befanden sich gegen 12.50 Uhr zwei Schulbusse auf der Rangierfläche der Busse in der Schulstraße in Daun.

Die Busse stießen zusammen, wodurch die Insassen nach derzeitigem Stand teilweise leicht verletzt wurden. Die Unfallursache ist laut der Meldung der Polizei wohl bei beiden beteiligten Bussen zu suchen.

Die Busse befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls noch im Anfahren. Aufgrund der glücklicherweise geringen Geschwindigkeit wurden die bisher bekannten Insassen nur leicht verletzt. Es kam zu Unwohlsein und leichten Prellungen.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun wurde die Unfallstelle messtechnisch aufgenommen und die Fahrtenschreiber der Busse ausgewertet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befanden sich in den beiden Bussen insgesamt etwa 60 Schülerinnen und Schüler aus den angrenzenden Schulen.