Polizeieinsatz : Kontrollen: Polizei leitet Strafverfahren ein

Daun Beamte der Polizei Daun haben seit Freitag, 12. März, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten Verkehrs- und Personenkontrollen vorgenommen. Danach wurden viele Strafverfahren eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss war am Freitagnachmittag ein 65-jähriger Autofahrer unterwegs. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Samstag wurde laut Polizei gegen 18 Uhr in Gerolstein ein 43-jähriger Autofahrer kontrolliert, der 0,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Ihm wurde bis zur Ausnüchterung die Weiterfahrt untersagt.