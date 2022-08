Polizei : Körperverletzung und Beleidigung bei Kirmes in Daun - Polizei zieht aber insgesamt positive Bilanz

Körperverletzung und Beleidigung bei Kirmes in Daun - Polizei zieht aber insgesamt positive Bilanz

Daun Bis auf eine Körperverletzung und eine Beleidigung zieht die Polizei Daun eine positive Bilanz des zweiten Kirmestags.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Montagmorgen gegen 1.15 Uhr im Bereich der Leopoldstraße in Daun am Rande des Kirmesgeländes zu mehreren Straftaten.